На ТОТ були помічені найманці з Малайзії.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики.

"На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні "Вагнеровці". Наразі бойовики перебувають на полігоні", - розповіли в ЦНС.

У ЦНС також додали, що також в складі Збройних сил РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

Там нагадали, що кожен хто воює у складі ЗС РФ проти України – є військовою ціллю.

Нагадаємо, Росія набирає до повітряно-десантних військ іноземців. Йдеться про непальців, які служать в одній із бригад, а до іншої записували кубинців.

Непал намагається захистити своїх громадян від вербування до російської армії. Країна просить Москву негайно відправити всіх непальських солдатів назад.

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