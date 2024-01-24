Визначилася суперниця Ястремської в півфіналі Australian Open-2024

За путівку до фіналу мейджора Даяна Ястремська позмагається з китаянкою Чжен Ціньвень.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№93 WTA) дізналася свою суперницю у півфіналі Australian Open-2024.

За вихід до фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 23-річна уродженка Одеси побореться з китаянкою Чжен Ціньвень (№15 WTA), яка в 1/4 фіналу перемогла "нейтральну" росіянку Анну Калінську (№75 WTA) – 6:7, 6:3, 6:1.

Для обох тенісисток це буде перший півфінал турніру серії Grand Slam.

Матч між українкою та китаянкою відбудеться в четвер, 25 січня. Початок – не раніше 12:00 за київським часом.

Зазначимо, що Ястремська у чвертьфіналі перемогла чешку Лінду Носкову (6:3, 6:4) та вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam.

Даяна стала другою в історії українкою після Еліни Світоліної, яка дійшла до 1/2 фіналу турніру Великого шолома в одиночному розряді, а також першою, хто дістався цієї стадії саме на Australian Open.

Також Ястремська повторила історичний рекорд на Australian Open – вона стала першою від 1978 року тенісисткою з кваліфікації, яка змогла дійти до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Нагадаємо, ще одна українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу одиночного розряду Australian Open-2024, у напруженій боротьбі поступившись четвертій ракетці світу та чинній чемпіонці US Open американці Корі Гауфф.

Крім того, українка Людмила Кіченок в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open-2024. За путівку до фіналу вони позмагаються проти дуету Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Австралія).

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