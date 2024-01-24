Історичне досягнення: Ястремська вийшла до півфіналу Australian Open-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№93 WTA) вийшла до півфіналу Australian Open-2024.

В матчі 1/4 фіналу австралійського мейджора 23-річна уродженка Одеси перемогла 19-річну чешку Лінду Носкову (№50 WTA), яка перед цим вибила Еліну Світоліну – перша ракетка України через травму спини зі сльозами знялася з матчу в першому сеті.

Чвертьфінальний поєдинок між Ястремською та Носковою тривав 1 годину 20 хвилин і завершився тріумфом українки з рахунком 6:3, 6:4.

За всю гру Даяна виконала 3 ейси, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 3 з 5 брейкпойнтів. Це була перша оособиста зустріч тенісисток.

Ястремська вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam. До цього її найкращим досягненням був 4-й раунд Wimbledon-2019.

Виходом до півфіналу австралійського мейджора Даяна встановила історичне досягнення для українського тенісу. Ястремська – перша українка, яка зіграє в 1/2 фіналу на Australian Open.

Також вона друга українка після Світоліної, хто доходив до півфіналу турніру серії Grand Slam. Еліна тричі в кар'єрі діставалася 1/2 фіналу на змаганнях Великого шолома – двічі на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019). А ось на Australian Open її особистим рекордом залишається вихід до чвертьфіналу (2018, 2019).

Ястремська в 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії позмагається з переможницею матчу між "нейтральною" росіянкою Анною Калінською (№75 WTA) та Чжен Ціньвень з Китаю (№15 WTA).

Раніше повідомлялося, що ще одна українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу одиночного розряду Australian Open-2024, у напруженій боротьбі поступившись четвертій ракетці світу та чинній чемпіонці US Open американці Корі Гауфф.

Крім того, українка Людмила Кіченок в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open-2024.

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