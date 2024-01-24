Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі – яка причина

Енергосистема України вранці 24 січня на запит польського оператора системи передачі PSE прийняла надлишок електроенергії загальним обсягом 1600 МВт-год.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Вітряна погода на території Польщі сприяла роботі електростанцій на відновлювальних джерелах енергії (ВДЕ).

"Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Вітряна погода на території Польщі сприяла роботі електростанцій на ВДЕ. Через це від 02:00 до 06:00, в години мінімального споживання, польська енергосистема мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії", - пояснила компанія.

В Україні 23 січня добовий максимум споживання був ранковим та на 1,2% вищим, ніж у понеділок, 22 січня.

Сьогодні, 24 січня, попри стабільну температуру на вулиці, станом на 9:00 рівень споживання – на 1,2% вищий за показник у цей же час вчора 23 січня. Причина – щільна хмарність по всій країні заважає роботі дахових сонячних електростанцій, через що домогосподарства збільшують споживання електроенергії з мережі.

Загальний рівень споживання залишається високим. Людей просять споживати електроенергію ощадливо.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Протягом доби в аварійний ремонт виведено два блоки на тепловій електростанції. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується.

Нагадаємо, експертка пояснила, як уникнути відключення комунальних послуг через борги.

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