Нові платіжки шокували українців: за що заплатимо більше

У січні суми в платіжках за комуналку раптово підскочили. Попри запевнення влади, що вартість комунальних послуг залишиться на минулорічному рівні, вони подекуди виросли аж вдвічі. Люди дивуються та не можуть зрозуміти, за що платять.

З чим повʼязані нові суми, як на підвищення відреагували звичайні українці і що кажуть у Кабміні, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Платив 3500 гривень, а тепер всі 6. Цього чоловіка звати Олександр і він киянин. Каже, що неабияк здивувався, коли вперше побачив платіжку за січень.

Звична для нього сума у новому 24-му році подвоїлася удвічі. Наші колеги зі “Сніданку 1+1” опитали людей на вулицях столиці і вони підтвердили — Олександр такий не один. Знати не знають про підвищення ціни лише ті, хто має індивідуальне опалення або ж приватний будинок.

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Чому зросли ціни?

Так чому ж зросли ціни? Нагадаємо, що в Кабміні ще у минулому 23-му році обіцяли не чіпати ціни на комунальні послуги — воду, газ та опалення — щонайменше до кінця зими 23-24 року. 16 січня прем’єр Денис Шмигаль запевнив, що уряд навіть забезпечив незмінність цих тарифів і заклав на це аж 50 мільярдів гривень. Наші колеги поспілкувалися з експертами і розгадали загадку. Усі ж пам’ятають січневі морози?

Ціни зростуть ще?

Тож цього разу кишені українців трохи спустошила погода. Але тарифи зростуть і цього, на жаль, не уникнути. Як йдеться у інфляційному звіті Нацбанку, ймовірно, тарифи підвищуватимуть у кілька етапів. Від 2022 року на частину тарифів, скажімо на газ, існує мораторій на підвищення ціни, і діятиме він до 2025 року. Утім, він поширюється не на всі послуги. Холодна вода і світло (на яке, до речі, вже підвищувався тариф), скоріш за все, подорожчають раніше.

“Навіть попри високу соціальну значущість тарифів, яка впливатиме на Кабмін, після скасування мораторію уникнути їхнього підвищення не вдасться. І тарифи доведеться підвищувати до ринкових рівнів”, — йдеться у повідомленні НБУ.

Очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко припускає, що уряд не повернеться до цього питання аж до кінця зими, а то і раніше квітня. Потім ціни майже точно підскочать.



“Я думаю, що, найімовірніше, ми отримаємо нові платіжки цього року на електроенергію від 1 квітня або 1 травня, де нам знову збільшать вартість електроенергії. А на додачу до цього ще й вартість газу збільшать, тому на нас чекають серйозні зміни в наших платіжках 2024 року”, — зазначив він.



Але не забувайте, що у платіжці, яка нам приходить в кінці місяця, рахунок не тільки за газ, воду. Наприклад, за 2023 рік різко зросла ціна на електроенергію — тариф для споживачів збільшився майже на 70%. Крім електроенергії, здорожчали також і послуги зі збирання сміття — майже на 9%, управління багатоквартирними будинками (на 2,7%), та по майже 1% на каналізації та водопостачання.



▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ ПЛАТІЖКИ ШОКУВАЛИ УКРАЇНЦІВ! Суми зросли! За що заплатимо більше?

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