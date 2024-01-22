Скасування мораторію: Галущенко розповів, чому за світло платитимуть усі

Мораторій на вимкнення світла за борги в Україні було скасовано, оскільки населення дедалі частіше не оплачувало рахунки за електрику.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми давно спостерігали за ситуацією. Дійсно, від початку великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило, що електроенергію споживачам не відключатимуть. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почалися зловживання цим мораторієм", — сказав він.

Він зазначив, що через мораторій за світло не платили українці в тих регіонах, які далеко від лінії фронту. Водночас Галущенко підкреслив, що скасування мораторію не означає, що світло відключатимуть усім споживачам без розбору.

Галущенко також згадав про області з найвищою заборгованістю за споживану електроенергію. Зокрема, найбільші борги виявлено у Київській та Чернівецькій областях, де суми боргів складають понад 2 мільярди та 1 мільярд гривень відповідно.

Нагадаємо:

Кабмін України 29 грудня 2023 року скасував мораторій на відключення світла за несплату послуги. Умови мораторію продовжують діяти тільки для окупованих територій і тих, де тривають бойові дії.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, від мораторію вирішили відмовитися через зростання боргів, до того ж за комунальні послуги часто не платять заможні українці.

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