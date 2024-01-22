Алан Бадоєв оголосив дату прем'єри документального фільму "Довго доба"

Український режисер Алан Бадоєв оголосив, коли відбудеться прем'єра документального фільму "Довга доба".

Так, картина виходить в український прокат 10 лютого. "Довга доба" транслюватиметься в кінотеатрах з благодійною метою.

Постер фільму "Довга доба"

Вхід на прем'єру у мережі кінотеатрів Multiplex буде безкоштовним, натомість кожен охочий подивитися має зробити донат від 100 гривень на допомогу пораненим військовим. Всі зібрані кошти підуть на лікування українських захисників.

Постер фільму "Довга доба"

"Сьогодні шлях українців по всьому світу єдиний. Ми поділяємо моменти щастя, горя, а найголовніше — єдності. На війні, в добрих справах та у спільних спогадах. У ці тяжкі часи нам всім потрібно натхнення. Цей фільм — про хоробрих людей та їхні особисті історії, водночас він про кожного з нас. І я з радістю запрошую кожного з вас до перегляду. Ми не просто зануримось у спогади перших місяців повномасштабного вторгнення, а закарбуємо їх у нашій пам'яті заради спільного майбутнього українців, сповненого перемог", - висловився Алан Бадоєв.

Постер фільму "Довга доба"

Зазначимо, "Довга доба" — документальний фільм про сучасну історію України, що створений з 12 тисяч історій українців. Це 120 хвилин про минуле заради майбутнього. Кожен кадр у стрічці відзнятий українцями на їхні пристрої. Це фільм про життя та виживання, спротив і єдність та відважні вчинки українців.

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