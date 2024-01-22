Алан Бадоев объявил дату премьеры документального фильма "Довга доба"

Украинский режиссер Алан Бадоев объявил, когда состоится премьера документального фильма "Довга доба".

Картина выходит в украинский прокат 10 февраля. "Довга доба" будет транслироваться в кинотеатрах с благотворительной целью.

Постер фильма "Довга доба"

Вход на премьеру в сети кинотеатров Multiplex будет бесплатным, но каждый желающий посмотреть должен сделать донат от 100 гривен в помощь раненым военным. Все собранные средства будут направлены на лечение украинских защитников.

Постер фильма "Довга доба"

"Сегодня путь украинцев по всему миру один. Мы разделяем моменты счастья, горя, а самое главное — единства. На войне, в добрых делах и в общих воспоминаниях. В эти трудные времена нам всем нужно вдохновение. Этот фильм — о храбрых людях и их личных историях, в то же время он о каждом из нас. И я с радостью приглашаю каждого из вас к просмотру. Мы не просто погрузимся в воспоминания первых месяцев полномасштабного вторжения, а запечатлем их в нашей памяти ради общего будущего украинцев, полного побед", — высказался Алан Бадоев.

Постер фильма "Довга доба"

Отметим, "Довга доба" — документальный фильм о современной истории Украины, созданный из 12 тысяч историй украинцев. Это 120 минут о прошлом ради будущего. Каждый кадр в картине снят украинцами на их устройства. Это фильм о жизни и выживании, сопротивлении и единстве и отважных поступках украинцев.

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