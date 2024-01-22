Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Алан Бадоев объявил дату премьеры документального фильма "Довга доба"

Алан Бадоев объявил дату премьеры документального фильма "Довга доба"

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Лента будет транслироваться с благотворительной целью.

Украинский режиссер Алан Бадоев объявил, когда состоится премьера документального фильма "Довга доба".

Картина выходит в украинский прокат 10 февраля. "Довга доба" будет транслироваться в кинотеатрах с благотворительной целью.

Постер фильма
Постер фильма "Довга доба"

Вход на премьеру в сети кинотеатров Multiplex будет бесплатным, но каждый желающий посмотреть должен сделать донат от 100 гривен в помощь раненым военным. Все собранные средства будут направлены на лечение украинских защитников.

Постер фильма
Постер фильма "Довга доба"

"Сегодня путь украинцев по всему миру один. Мы разделяем моменты счастья, горя, а самое главное — единства. На войне, в добрых делах и в общих воспоминаниях. В эти трудные времена нам всем нужно вдохновение. Этот фильм — о храбрых людях и их личных историях, в то же время он о каждом из нас. И я с радостью приглашаю каждого из вас к просмотру. Мы не просто погрузимся в воспоминания первых месяцев полномасштабного вторжения, а запечатлем их в нашей памяти ради общего будущего украинцев, полного побед", — высказался Алан Бадоев.

Постер фильма
Постер фильма "Довга доба"

Отметим, "Довга доба" — документальный фильм о современной истории Украины, созданный из 12 тысяч историй украинцев. Это 120 минут о прошлом ради будущего. Каждый кадр в картине снят украинцами на их устройства. Это фильм о жизни и выживании, сопротивлении и единстве и отважных поступках украинцев.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация