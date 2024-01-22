Отмена моратория: Галущенко рассказал, почему за свет будут платить все

Мораторий на отключение света за долги в Украине был отменен, поскольку население все чаще не оплачивало счета за электричество.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы давно наблюдали за ситуацией. Действительно, с начала большой агрессии мы сразу приняли решение, обеспечившее, что электроэнергию потребителям не будут отключать. Но сейчас мы увидели, что, к сожалению, начались злоупотребления этим мораторием", — сказал он.

Он отметил, что из-за моратория за свет не платили украинцы в тех регионах, которые вдали от линии фронта. В то же время, Галущенко подчеркнул, что отмена моратория не означает, что свет будут отключать всем потребителям без разбора.

Галущенко также упомянул об областях с высокой задолженностью за потребляемую электроэнергию. В частности, самые большие долги выявлены в Киевской и Черновицкой областях, где суммы долгов составляют более 2 миллиардов и 1 миллиард гривен соответственно.

Напомним:

Кабмин Украины 29 декабря 2023 отменил мораторий на отключение света за неуплату услуги. Условия моратория продолжают действовать только для оккупированных территорий и тех, где продолжаются боевые действия.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, от моратория решили отказаться из-за роста долгов, к тому же за коммунальные услуги часто не платят состоятельные украинцы.

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