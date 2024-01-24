Определилась соперница Ястремской в полуфинале Australian Open-2024

За путевку в финал мэйджора Даяна Ястремская сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) узнала свою соперницу в полуфинале Australian Open-2024.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии 23-летняя уроженка Одессы сразится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№15 WTA), которая в 1/4 финала победила "нейтральную" россиянку Анну Калинскую (№75 WTA) – 6:7, 6:3, 6:1.

Для обеих теннисисток это будет первый полуфинал турнира серии Grand Slam.

Матч между украинкой и китаянкой состоится в четверг, 25 января. Начало – не раньше 12:00 по киевскому времени.

Отметим, что Ястремская в четвертьфинале победила чешку Линду Носкову (6:3, 6:4) и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam.

Даяна стала второй в истории украинкой после Элины Свитолиной, которая дошла до 1/2 финала турнира Большого шлема в одиночном разряде, а также первой, кто добрался до этой стадии именно на Australian Open.

Также Ястремская повторила исторический рекорд на Australian Open – она стала первой с 1978 года теннисисткой из квалификации, которая смогла дойти до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, еще одна украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал одиночного разряда Australian Open-2024, в напряженной борьбе проиграв четвертой ракетке мира и действующей чемпионке US Open американке Кори Гауфф.

Кроме того, украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал парного разряда Australian Open-2024. За путевку в финал они посоревнуются против дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Австралия).

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