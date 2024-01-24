Зірки "Кварталу 95" побували на Донеччині та передали допомогу військовим

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий разом з колегами з'їздили до військових на передову та передали їм квадроцикли, дрони, антени та інші необхідні для перемоги речі.

На сторінці Студії "Квартал 95" в Instagram опублікували фото та поділилися деталями поїздки у Донецьку область:

"Нещодавно повернулися з Донеччини. Підтримали наших героїчних захисників і захисниць. Але головна мета поїздки – як завжди, передати нашим військовим те, що допоможе їм наближати нашу перемогу: 2 квадроцикли для 18-ї бригади НГУ; 2 квадроцикли для Нацполіції Донецької області; 2 квадроцикли для 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу; 10 FPV-дронів та приціл нічного бачення для 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Івана Виговського; 10 FPV-дронів для 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго; виносну систему AVENGER Booster, дводіапазонний підсилювач сигналу та кабелі для 56-ї окремої мотопіхотної бригади; 3 виносні антени на FPV та три антени Uno – для підрозділу ударних безпілотних комплексів РУБАК; 1 квадроцикл, генератори і комп’ютерну техніку для 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій", - відзвітували "кварталівці".

"Кварталівці" передали допомогу військовим на Донеччині

"Кварталівці" передали допомогу військовим на Донеччині

"Кварталівці" передали допомогу військовим на Донеччині

Нагадаємо, нещодавно зірки "Кварталу 95" Кошовий, Пікалов з Крупіним допомогли захисникам і відвідали військові госпіталі у Чернігові.

Актори "Кварталу» їздять з виступами на передову та допомагають військовим ще від 2014 року. Від початку повномасштабної війни "кварталівці" разом з друзями-артистами дали вже більше 400 виступів для військовослужбовців, медиків, переселенців. Окрім того, гумористи активно волонтерять, допомагають військовим та цивільним, доставляють на фронт те, що потрібно для нашої перемоги. Зараз всі концерти "Кварталу" – благодійні. Частина коштів від продажу квитків та гроші з благодійних аукціонів з ексклюзивними лотами ідуть на допомогу ЗСУ. За ці кошти купляють те, на що є запити від військових.

"Кварталівці" передали допомогу військовим на Донеччині

"Кварталівці" передали допомогу військовим на Донеччині

"Ми всі зараз можемо жити і працювати завдяки нашим військовим. Тому все, що ми робимо, маємо робити з величезною вдячністю до них. І найголовніше – допомагати нашим захисникам і захисницям, чим можемо. Зараз такий час, що ти повинен спочатку думати не про себе, а про тих, хто нас захищає", – вважає актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

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