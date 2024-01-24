Звезды "Квартала 95" побывали в Донецкой области и передали помощь военным

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой вместе с коллегами съездили к военным на передовую и передали им квадроциклы, дроны, антенны и другие необходимые для победы вещи.

На странице Студии "Квартал 95" в Instagram опубликовали фото и поделились деталями поездки в Донецкую область:

"Недавно вернулись с Донбасса. Поддержали наших героических защитников и защитниц. Но главная цель поездки – как всегда, передать нашим военным то, что поможет им приближать нашу победу: 2 квадроцикла для 18-й бригады НГУ; 2 квадроцикла для Нацполиции Донецкой области; квадроциклы для 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, 10 FPV-дронов и прицел ночного видения для 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского; Booster, двухдиапазонный усилитель сигнала и кабели для 56-й отдельной мотопехотной бригады, 3 выносные антенны на FPV и три антенны Uno – для подразделения ударных беспилотных комплексов РУБАК, 1 квадроцикл, генераторы и компьютерная техника для 1-й Президентской бригады оперативного назначения гетмана Петра Дорошенко "Буревій", — отчитались "кварталовцы".

"Кварталовцы" передали помощь военным в Донецкой области

"Кварталовцы" передали помощь военным в Донецкой области

"Кварталовцы" передали помощь военным в Донецкой области

Напомним, недавно звезды "Квартала 95" Кошевой, Пикалов с Крупиным помогли защитникам и посетили военные госпитали в Чернигове.

Актеры "Квартала" ездят с выступлениями на передовую и помогают военным еще с 2014 года. С начала полномасштабной войны "кварталовцы" вместе с друзьями-артистами дали уже более 400 выступлений для военнослужащих, медиков, переселенцев. Кроме того, юмористы активно волонтерят, помогают военным и гражданским, доставляют на фронт то, что нужно для нашей победы. Сейчас все концерты "Квартала" — благотворительные. Часть средств от продажи билетов и деньги с благотворительных аукционов с эксклюзивными лотами идут на помощь ВСУ. За эти средства покупают то, на что есть запросы от военных.

"Кварталовцы" передали помощь военным в Донецкой области

"Кварталовцы" передали помощь военным в Донецкой области

"Мы все сейчас можем жить и работать благодаря нашим военным. Поэтому все, что мы делаем, должны делать с огромной благодарностью к ним. И самое главное – помогать нашим защитникам и защитницам, чем можем. Сейчас такое время, что ты должен сначала думать не о себе, а о тех, кто нас защищает", – считает актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

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