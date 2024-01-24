Ряд известных русских писателей и музыкантов были осуждены за критику войны.

В России, вероятно, хотят полностью ограничить критику войны. Что больше – за последний месяц ряд известных русских писателей и музыкантов были осуждены за критику войны.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что 22 января Госдума РФ обсуждала законопроект об аресте финансовых активов у россиян, открыто критикующих оккупационную армию и "спецоперацию".

"Очень вероятно, что этот закон направлен на сдерживание и подавление антивоенной оппозиции. Этот недавний законопроект в сочетании с мерами по отношению к иностранным агентам, вероятно, направлен на полное ограничение критики войны", — отмечают в Минобороны Британии.

Вспомнили специалисты и то, что в 2022 году российский диктатор-президент Владимир Путин подписал изменения в закон об иностранных агентах 2012 года, который широко использовался для репрессий против противников режима. По состоянию на ноябрь 2023 года в список внесли 707 "иностранных агентов". Отмечается, что туда включают независимые российские новостные агентства и правозащитные организации, многие из которых были вынуждены действовать вне России.

Как сообщалось, в России растет протестное движение из-за экономических трудностей и недовольства представителей национальных меньшинств. Это означает, что процесс распада Российской империи ускорился и не сбудутся планы президента Владимира Путина по возобновлению оккупации окружающих стран.

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