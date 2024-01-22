Ермак: "Если Путин достигнет своего – мир встряхнут новые конфликты"

Андрей Ермак говорит о новых конфликтах не только в Европе.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что мир встряхнут новые конфликты, если президент-диктатор России Владимир Путин достигнет своего.

Об этом Ермак сказал в интервью Le Figaro.

"Я волнуюсь за будущее человечества, если Путин достигнет своего. Мир встряхнут новые конфликты, и не только в Европе. Многие существующие конфликты были спровоцированы Россией. Война в Украине показала, что локальных войн больше не существует. Каждая война оказывает влияние на каждую страну мира", — подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП сказал, что для Украины есть хорошие перспективы поддержки со стороны ЕС и США.

"Несколько дней назад Дэвид Кэмерон сказал, что нынешняя ситуация напоминает ему конец 1930-х годов и что мы не должны умиротворять Путина, а бороться. Это именно то, о чем мы говорим. Именно поэтому нам необходимо срочно увеличить военно-техническую поддержку Украины, а также резко усилить экономические санкции против России. На столько, на сколько это потребуется, но особенно тогда, когда это потребуется. Это формула эффективной помощи Украине. В Украине даже малейшая задержка со снабжением оружия может стоить жизни", — резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, по мнению эксперта, Путин перед выборами в США, вероятнее всего, пойдет на эскалацию.

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