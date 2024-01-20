Путин перед выборами в США, вероятнее всего, пойдет на эскалацию – эксперт

А гонцов по поводу переговоров, по мнению Виктора Шлинчака, кремлевский диктатор будет слать уже в следующем году.

Скорее всего, Путин будет слать гонцов о переговорах уже в следующем году. А теперь перед выборами в США он скорее пойдет на эскалацию.

Такое мнение высказал основатель, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак в Facebook.

"Уверенность экс-посла в Великобритании Вадима Пристайко в интервью Наталье Мосейчук, что Путин посылает миру сигналы готовности к переговорам, меня смутила. Мол, российский диктатор уже может рассказать своему народу, что и "молодые республики спас", и что сухопутный коридор в Крым прорубил, что ЗАЭС теперь все захваченное может обеспечить энергетически. И даже мобилизация ему не очень поможет, потому что мы уничтожили большое количество российской техники…", – написал он.

Также читайте Наев призвал эвакуироваться жителей приграничных районов севера Украины

Шлинчак отметил, что в то, что Путин может создавать параллельную реальность, он охотно верит. Но категорически не верит в то, что он хочет переговоров, которрые сузят его стратегический маневр. А это – не просто об Украине.

Если вспомнить известную мюнхенскую речь Путина (в интервью о Мюнхене было бегло упомянуто), то цель Москвы, как отмечает председатель правления Института мировой политики, не просто дестабилизировать ситуацию в регионе, а восстановить свою доминирующую роль в странах бывшего Варшавского договора.

"Путин хочет признания и повиновения, он хочет влиять на часть мира и сидеть рядом с президентом США и главой Китая. Чтобы вместе "на троих" заправлять мировым порядком "в новых реалиях", как он часто говорит. С этой точки зрения Путину никакие переговоры в ближайшее время не нужны (особенно к определению победителя в Белом доме). Более того, не исключено, что Россия в период самого ожесточенного политического противостояния в США попытается пойти на еще большую эскалацию, понижая шансы нынешней демократической администрации на победу и сжимая механизмы быстрого реагирования в период президентской кампании", – отметил эксперт.

А уже в следующем году, по убеждению Шлинчака, Путин, вероятнее всего, действительно будет слать гонцов, чтобы выйти на двустороннюю, а возможно и трехстороннюю встречу в формате Россия – США – Китай. Чтобы, закрепляя свои тактические успехи, говорить о расширении влияния на часть Европы, включая Украину.

"В конце концов, корреляция этого сценария зависит от того, понимают ли (и как) это на Западе и готовы ли они помогать нам (и себе тоже) этот сценарий поломать. Именно так, если коротко, я вижу развитие событий в ближайшем году", – подытожил Виктор Шлинчак.

Напомним, ранее журналисты немецкого таблоида Bild издали статью, в которой утверждают, что НАТО якобы уже готовится к вторжению в страны Балтии. День Х, то есть война между РФ и Альянсом может начаться уже летом 25-го года. Следует отметить, что в самом НАТО эту информацию опровергли. Утверждают, что журналисты обнародовали только учебный план обороны, основанный на вполне выдуманном сценарии войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ ХОЧЕТ ЗАХВАТИТЬ КИЕВ! В НАТО призвали население Запада готовиться к войне с РФ!

Читайте также: