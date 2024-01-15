НАТО готовится к войне с Россией — Bild

В НАТО ожидают эскалацию с Россией уже в феврале этого года.
Вооруженные силы Германии готовятся к возможной гибридной войне с Россией, которая может атаковать восточный фланг НАТО в феврале этого года.
Об этом пишет издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера.
В сообщении указывается, что согласно документу, в НАТО ожидают эскалацию с Россией уже в феврале этого года.
В руки журналистов попал секретный документ "Секретная информация – только для служебного пользования" Минобороны Германии, в котором подробно излагается возможный "путь к конфликту" с Россией.
В документе указывается, что на восточном фланге НАТО к 2025 году будет размещено несколько сотен тысяч солдат Альянса и неизбежно начало конфронтации войны с Россией летом того же года.
Журналисты описали сценарий из документа, но из соображений безопасности решили не публиковать всю информацию о войсках НАТО и их передвижении.
Сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года, когда Россия начнет новую большую волну мобилизации и призывает на военную службу дополнительно 200 тысяч человек. Весной Кремль планирует начать новое наступление в Украине, которое к июню должно завершиться отвержением ВСУ назад.
В июле Россия начнет более активные атаки на Запад. Россия будет проводить кибератаки и использовать другие методы гибридной войны, главным образом на территории стран Балтии. Москва будет провоцировать столкновение с войсками НАТО как повод для начала масштабных учений на своей территории и Беларуси.
Обострение такой ситуации станет возможным после того, как Кремль опрокинет войска и ракеты средней дальности в Калининград. После этого Россия устроит в декабре 2024 года устроит "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами" у "Сувалкского коридора".
В настоящее время Соединенные Штаты могут остаться без лидера в течение нескольких недель после проведения выборов и Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину.
В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат Бундесвера. Сценарий истекает через 30 дней после "дня Х". Будет ли Россия сдержана НАТО, остается в сценарии открытым вопросом.
Напомним, ранее сообщалось, что эксчельник подразделения по химическому оружию армии Великобритании Гемиш де Бреттон-Гордон отметил, что если Запад не вооружит Украину, через несколько лет вспыхнет война России с НАТО.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинский дипломат и экспосол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый отметил, что Запад недооценивает вероятность удара России по одной из стран НАТО.
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