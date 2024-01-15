Астрологический прогноз на 15 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любы начинания этого дня, как правило, приводят к противоположному результату, поэтому желательно – как и полагается в выходной – посвятить время отдыху.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, ультрамарин, индиго.
Счастливые камни дня: бирюза (приносит успех в любви, семейное счастье, улаживает ссоры и конфликты), мрамор (считается живым существом, которое способно изменить к лучшему жизнь человека).
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: нельзя игнорировать недомогание, которое человек может почувствовать в этот день: болезнь лучше лечить при появлении первых симптомов, а не тогда, когда она войдет в серьезную стадию.
Питание дня: питание должно быть умеренным: нежелательны как переедание, так и ограничения в пище – особенно это касается радикальных диет и голодания.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы на привлечение любви и удачи в делах.
Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе интересную информацию: увиденное следует трактовать буквально – именно в таком виде оно сбудутся в ближайшее время.
Табу дня: нельзя никому демонстрировать свою раздражительность и злость – даже на уровне намерений она может стать источником неприятностей.
Цитата дня: "Главная мера ума – способность меняться" (Альберт Эйнштейн).
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