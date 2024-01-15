Астрологический прогноз на 15 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любы начинания этого дня, как правило, приводят к противоположному результату, поэтому желательно – как и полагается в выходной – посвятить время отдыху.

Символ дня: единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, ультрамарин, индиго.

Счастливые камни дня: бирюза (приносит успех в любви, семейное счастье, улаживает ссоры и конфликты), мрамор (считается живым существом, которое способно изменить к лучшему жизнь человека).

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: нельзя игнорировать недомогание, которое человек может почувствовать в этот день: болезнь лучше лечить при появлении первых симптомов, а не тогда, когда она войдет в серьезную стадию.

Питание дня: питание должно быть умеренным: нежелательны как переедание, так и ограничения в пище – особенно это касается радикальных диет и голодания.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы на привлечение любви и удачи в делах.

Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе интересную информацию: увиденное следует трактовать буквально – именно в таком виде оно сбудутся в ближайшее время.

Табу дня: нельзя никому демонстрировать свою раздражительность и злость – даже на уровне намерений она может стать источником неприятностей.

Цитата дня: "Главная мера ума – способность меняться" (Альберт Эйнштейн).

Читайте также: