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Астрологический прогноз на 15 января

Астрологический прогноз на 15 января

Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любы начинания этого дня, как правило, приводят к противоположному результату, поэтому желательно – как и полагается в выходной – посвятить время отдыху. 

Символ дня: единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, ультрамарин, индиго. 

Счастливые камни дня: бирюза (приносит успех в любви, семейное счастье, улаживает ссоры и конфликты), мрамор (считается живым существом, которое способно изменить к лучшему жизнь человека). 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: нельзя игнорировать недомогание, которое человек может почувствовать в этот день: болезнь лучше лечить при появлении первых симптомов, а не тогда, когда она войдет в серьезную стадию. 

Питание дня: питание должно быть умеренным: нежелательны как переедание, так и ограничения в пище – особенно это касается радикальных диет и голодания. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы на привлечение любви и удачи в делах. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе интересную информацию: увиденное следует трактовать буквально – именно в таком виде оно сбудутся в ближайшее время. 

Табу дня: нельзя никому демонстрировать свою раздражительность и злость – даже на уровне намерений она может стать источником неприятностей. 

Цитата дня: "Главная мера ума – способность меняться" (Альберт Эйнштейн). 

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