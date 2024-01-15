Астрологічний прогноз на 15 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які починання цього дня зазвичай призводять до протилежного результату, тому бажано – як і належить у вихідний – присвятити час відпочинку.

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: блакитний, ультрамарин, індиго.

Щасливі камені дня: бірюза (приносить успіх у коханні, сімейне щастя, залагоджує сварки й конфлікти), мармур (вважається живою істотою, яка здатна змінити на краще життя людини).

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: не можна ігнорувати нездужання, яке людина може відчути цього дня: хворобу краще лікувати з появою перших симптомів, а не тоді, коли вона увійде в серйозну стадію.

Харчування дня: харчуватися треба помірно: небажане як переїдання, так і обмеження в їжі – особливо це стосується радикальних дієт і голодування.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали на залучення любові та удачі у справах.

Сни дня: сни нинішньої ночі містять цікаву інформацію: побачене варто трактувати буквально – саме в такому вигляді воно здійсниться найближчим часом.

Табу дня: не можна нікому демонструвати свої дратівливість і злість – навіть на рівні намірів вони можуть стати джерелом неприємностей.

Цитата дня: "Головне мірило розуму – здатність змінюватися" (Альберт Ейнштейн).

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