НАТО готується до війни з Росією - Bild

У НАТО очікують на ескалацію з Росією вже в лютому цього року.

Збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної війни з Росією, яка може атакувати східний фланг НАТО в лютому цього року.

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Про це пише видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу.

У повідомленні вказується, що згідно з документом, у НАТО очікують на ескалацію з Росією вже в лютому цього року.

До рук журналістів потрапив секретний документ "Секретна інформація – тільки для службового користування" Міноборони Німеччини, в якому докладно викладається можливий "шлях до конфлікту" з Росією.

У документі вказується, що на східному флангу НАТО до 2025 року буде розміщено кілька сотень тисяч солдат Альянсу, та неминучий початок конфронтації війни з Росією влітку того ж року.

Журналісти описали сценарій із документа, але з міркувань безпеки вирішили не публікувати всю інформацію про війська НАТО та їх пересування.

Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року, коли Росія почне нову велику хвилю мобілізації та призове на військову службу додатково 200 тисяч осіб. Весною Кремль планує почати новий наступ в Україні, який до червня повинен завершитися відкиданням ЗСУ назад.

У липні Росія почне більш активні атаки на Захід. Росія буде проводити кібератаки та використовувати інші методи гібридної війни, головним чином біля країн Балтії. Москва буде провокувати зіткнення з військами НАТО як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі.

Загострення такої ситуації стане можливим після того, як Кремль перекине війська та ракети середньої дальності в Калінінград. Після цього Росія влаштує у грудні 2024 року влаштує "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами" біля "Сувалкського коридору".

У цей момент Сполучені Штати можуть лишитись без лідера протягом кількох тижнів після проведення виборів і Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну.

У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 000 військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу. Сценарій закінчується через 30 днів після "дня Х". Чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років спалахне війна Росії з НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що український дипломат та експосол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий наголосив, що Захід недооцінює імовірність удару Росії по одній з країн НАТО.

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