Путін перед виборами у США, найімовірніше, піде на ескалацію – експерт

Найімовірніше, Путін слатиме гінців щодо переговорів уже наступного року. А зараз, перед виборами у США, він скоріше піде на ескалацію.

Таку думку висловив засновник, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак у Facebook.

"Упевненість експосла у Великобританії Вадима Пристайка в інтерв'ю Наталії Мосейчук, що Путін посилає світові сигнали готовності до перемовин, мене дещо збентежила. Мовляв, російський диктатор уже може розказати своєму народу, що і "молоді республіки порятував", і що сухопутний коридор у Крим прорубав, і що ЗАЕС тепер усе загарбане може забезпечити енергетично. І навіть мобілізація йому не дуже допоможе, бо ми знищили велику кількість російської техніки…", – написав він.

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Шлінчак зазначив, що у те, що Путін може створювати паралельну реальність, він охоче вірить. Але категорично не вірить у те, що він хоче переговорів, які звузять його стратегічний маневр. А це – не просто про Україну.

Якщо згадати відому мюнхенську промову Путіна (в інтервʼю про Мюнхен було побіжно згадано), то ціль Москви, як наголошує голова правління Інституту світової політики, не просто дестабілізувати ситуацію у регіоні, а відновити свою домінівну роль у країнах колишнього Варшавського договору.

"Путін хоче визнання й покори, він хоче впливати на частину світу і сидіти поряд із президентом США та очільником Китаю. Щоб разом "на трьох" заправляти світовим порядком "у нових реаліях", як він часто каже. Із цієї точки зору Путіну жодні перемовини найближчим часом не потрібні (особливо до визначення переможця в Білому домі). Ба більше, не виключено, що Росія в період найзапеклішого політичного протистояння у США спробує піти на ще більшу ескалацію, понижуючи шанси нинішньої демократичної адміністрації на перемогу й стискаючи механізми швидкого реагування в період президентської кампанії", – зазначив експерт.

А вже наступного року, на переконання Шлінчака, Путін, найімовірніше, дійсно слатиме гінців, щоб вийти на двосторонню, а, можливо, і тристоронню зустріч у форматі Росія – США – Китай. Щоб, закріплюючи свої тактичні успіхи, говорити про розширення впливу на частину Європи, включаючи Україну.

"Зрештою, кореляція цього сценарію залежить від того, чи (і як) це розуміють на Заході й чи готові вони допомагати нам (і собі теж) цей сценарій поламати. Саме так, якщо коротко, я бачу розвиток подій найближчого року", – підсумував Віктор Шлінчак.

Нагадаємо, раніше журналісти німецького таблоїду Bild видали статтю, в якій переконують, що НАТО нібито вже готується до вторгнення до країн Балтії. День “Х”, тобто війна між РФ та Альянсом може початися уже влітку 25-го року. Варто зазначити, що в самому НАТО цю інформацію спростували. Стверджують, що журналісти оприлюднили лише навчальний план оборони, який базується на цілком вигаданому сценарії війни.

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