Ночью над Днепропетровщиной сбили три "Шахеда"

Ночью окукпанты совершили атаку дронов на Украину и в частности на Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его данным, ПВО уничтожила над областью три "Шахеда".

"Не прекращаются атаки на Никопольщину. Вечером оккупанты снова открыли огонь из артиллерии по райцентру. Там также – без погибших и пострадавших. На других территориях региона – тихо", — написал он.

Напомним, в ночь на 22 января враг атаковал Украину восемью ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск в РФ. Взрывы раздались в четырех областях. Попаданий, разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.

Читайте также: