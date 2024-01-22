Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Шахеди"

Вночі окупанти здійснили атаку дронів на Україну та зокрема на Дніпропетровську область.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

За його даними, ППО знищила над областю три "Шахеди".

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ввечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по райцентру. Там також – без загиблих та постраждалих. На інших територіях регіону – тихо", - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 22 січня ворог атакував Україну вісьмома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ у РФ. Вибухи пролунали у чотирьох областях. Влучань, руйнувань та постраждалих серед мирного населення немає.

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