Росія вночі вдарила по Україні "Шахедами": скільки безпілотників збила ППО

У ніч проти 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

"Тримаймо небо! Разом – до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою, Сили оборони півдня повідомляють, що чергова нічна дронова атака ворога була спрямована із східного узбережжя Азовського моря по південно-східних та центральних областях України.

"Силами підрозділів протиповітряної оборони півдня протягом майже трьох годин напруженої бойової роботи було знищено 5 БпЛА типу "Shahed-131/136" - по 2 на Херсонщині і Миколаївщині та 1 на Кіровоградщині. Влучань, руйнувань та постраждалих серед мирного населення немає", - йдеться в повідомленні.

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