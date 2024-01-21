Головний конкурент Трампа вийшов із президентських перегонів США

Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про вихід із президентських перегонів США і планує підтримати екс-президента Дональда Трампа.

Про це він сказав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

Також читайте Вибори в США-2024: хто балотується в президенти та до чого готуватися Україні

За словами політика, у його передвиборної кампанії немає чіткого шляху до президентського успіху, тому він вирішив її припинити.

"Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, я б зробив це. Але я не можу просити наших прихильників жертвувати свій час і ресурси. У нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, я сьогодні призупиняю свою кампанію", – сказав республіканець.

Десантіс пообіцяв підтримати кандидатуру Трампа, бо багато республіканських виборців на праймеріз "хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс".

"Я пообіцяв підтримати кандидата від республіканців, і я дотримаюся цієї обіцянки. Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років", – зазначив Десантіс.

Раніше Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО та надання Києву допомоги.

Читайте також: