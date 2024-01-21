Главный конкурент Трампа вышел из президентской гонки США

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки США и планирует поддержать экс-президента Дональда Трампа.

Об этом он сказал на своей странице в соцсети Х (Twitter).

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По словам политика, у его предвыборной кампании нет четкого пути к президентскому успеху, поэтому он решил ее прекратить.

"Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата, я бы сделал это. Но я не могу просить наших сторонникова жертвовать свое время и ресурсы. У нас нет четкого пути к победе. Соответственно, я сегодня приостанавливаю свою кампанию", – сказал республиканец.

Десантис пообещал поддержать кандидатуру Трампа, потому что многие республиканские избиратели на праймериз "хотят дать Дональду Трампу еще один шанс".

"Я пообещал поддержать кандидата от республиканцев, и я придерживаюсь этого обещания. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет", – отметил Десантис.

Ранее Рон Десантис выступил против членства Украины в НАТО и предоставления Киеву помощи.

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