22 января — какой церковный праздник, почему на Тимофея нельзя лениться

Завтра, 22 января, в православном календаре день памяти святого апостола Тимофея. Святой апостол Тимофей был одним из ближайших учеников святого апостола Павла, который научил его христианской вере и поставил его епископом Ефесу. Тимофей родился в Листре, городе в Малой Азии, от еврейской матери Евницы и языческого отца. Он с детства знал Священное Писание. Когда святой Павел пришел к Листре, Тимофей с радостью принял его проповедь и стал его учеником. Позже он сопровождал Павла в его миссионерских путешествиях и помогал ему в укреплении церквей. Святой Павел писал ему два послания, в которых давал ему наставления о пастырской службе, добродетели, борьбе с ошибками и страданиях за Христа. Святой Тимофей был преданным и верным служителем Божьим, подвергшимся многим преследованиям и опасностям за свою веру. Он умер как мученик в Ефесе, когда был избит язычниками, отмечавшими праздник Дианы.

Приметы 22 января

Народные приметы 22 января / Фото: Pexels

Солнечная погода – ждите ранней весной.

Снегопад будет большой урожай зерновых.

Запотели окна — придет оттепель.

Что завтра нельзя делать

Девушки в этот день отказывались стричь волосы, потому что существовало поверье, что в любви будут преследовать неудачи. Также запрещалось Тимофея лениться, особенно, если это касалось работы по дому. Можно было навлечь на себя беды.

Что можно делать завтра

С этого дня крестьяне начинали перечислять оставшиеся запасы. Если их было мало, то пытались к весне немного экономить.

Читайте также: