Папа Римский призывает молиться за Украину

Папа Франциск призвал заново открывать важность и ценность молитвы, поощряя также молиться за Украину и другие страны, страдающие войной, обратив особое внимание на страдания детей.

Об этом информируют новости Ватикана.

«В эти дни, – продолжал преемник святого Петра, – особенно молимся за единство христиан и не уставаем умолять Господа о мире в Украине, в Израиле и Палестине, а также во многих других частях мира: от его отсутствия всегда страдают самые слабые. Я имею в виду самых маленьких, многочисленных раненых и погибших детей, лишенных тепла и любви, мечтаний и будущего. Будем чувствовать ответственность за то, чтобы молиться и строить для них мир!».

Папа также направил мнение в Гаити, где обострилась социальная ситуация. «Я с грустью узнал о похищении на Гаити группы людей, в том числе шести монахинь», – сказал он, и обратившись с призывом об их освобождении, заверил в том, что молится «за общественное согласие в стране», призывая всех «положить конец насилию, которое причиняет столько страданий».

Ранее понтифик назвал россиян "великим народом". Он заявлял, что не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине.

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