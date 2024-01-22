Астрологический прогноз на 22 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любое начатое сегодня дело даст результаты, прямо противоположные ожидаемому., поэтому, несмотря на начало недели, к ним лучше не приступать.

Символ дня: Сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, ультрамарин.

Счастливые камни дня: лазурит (помогает принимать правильные решения и предостерегает от неправильных), перламутр (привлекает благополучие и защищает от бед), розовый жемчуг (продлевает молодость и сохраняет красоту).

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго и излечиваются без труда, особенно если не пропустить начальный этап ее развития.

Питание дня: выбирая продукты, нужно отказаться от тяжелой пищи и сосредоточиться на фруктах и овощи, также необходимо пить как можно больше воды, соков и травяных чаев.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, в которых используется волшебная сила воды

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются в течение недели.

Табу дня: нельзя бить посуду – это может стать дурной приметой.

Цитата дня: «В богатстве нет смысла, если вы не можете им поделиться» (Дэвид Рокфеллер).

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