Астрологический прогноз на 22 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любое начатое сегодня дело даст результаты, прямо противоположные ожидаемому., поэтому, несмотря на начало недели, к ним лучше не приступать.
Символ дня: Сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой, ультрамарин.
Счастливые камни дня: лазурит (помогает принимать правильные решения и предостерегает от неправильных), перламутр (привлекает благополучие и защищает от бед), розовый жемчуг (продлевает молодость и сохраняет красоту).
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся недолго и излечиваются без труда, особенно если не пропустить начальный этап ее развития.
Питание дня: выбирая продукты, нужно отказаться от тяжелой пищи и сосредоточиться на фруктах и овощи, также необходимо пить как можно больше воды, соков и травяных чаев.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, в которых используется волшебная сила воды
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются в течение недели.
Табу дня: нельзя бить посуду – это может стать дурной приметой.
Цитата дня: «В богатстве нет смысла, если вы не можете им поделиться» (Дэвид Рокфеллер).
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