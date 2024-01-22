Астрологічний прогноз на 22 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яка розпочата сьогодні справа дасть результати, прямо протилежні очікуваному, тож незважаючи на початок тижня, до неї краще не братися.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: блакитний, ультрамарин.

Щасливі камені дня: лазурит (допомагає ухвалювати правильні рішення та застерігає від неправильних), перламутр (залучає добробут і захищає від бід), рожеві перли (продовжують молодість і зберігають красу).

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають недовго і виліковуються без зусиль, особливо якщо не пропустити початковий етап їх розвитку.

Харчування дня: вибираючи продукти, потрібно відмовитися від важкої їжі та зосередитися на овочах і фруктах, також необхідно пити якомога більше води, соків і трав'яних чаїв.

Стрижка дня: стригтися цього дня небажано.

Магія і містика дня: можна проводити обряди й ритуали, в яких використовується чарівна сила води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими і здійснюються протягом тижня.

Табу дня: не можна бити посуд – це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: "В багатстві немає сенсу, якщо ви не можете ним поділитися" (Девід Рокфеллер).

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