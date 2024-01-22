В окупації бюджетників зганяють для здачі крові

Примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку окупантів.

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Так, на ТОТ Запоріжжя окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для “добровільної” здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на запорізькому напрямку.

Зауважимо, що примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку окупантів.

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Раніше йшлося про те, що окупанти намагаються пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України. Для цього вони запустили інтернет-сервіс під назвою "Я в Росії”.

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