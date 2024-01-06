Окупанти посилюють мобілізаційні заходи на ТОТ

Якщо росіянам байдуже на життя своїх громадян, то що казати про українців.

Росіяни намагаються шляхом репресій намагаються призвати якомога більше чоловіків на ТОТ півдня. У мобілізаційні списки вносять лікарів, освітян, працівників комунальних підприємств. Нерідко до них потрапляють і 17-річні підлітки.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Зокрема для цього в окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя розгорнули нові “військкомати”. Їх очолили завезені з РФ військові", – повідомляють у ЦНС.

Звичайно ж, ворогу вигідно кидати українців на війну проти своєї ж держави. Армія РФ охоче використовує їх для гарматних штурмів. Пояснюється це дуже просто: смерть громадян України не створює соціальну напругу в нацистському суспільстві РФ.

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