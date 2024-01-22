На Сумщині пролунало 96 вибухів: що трапилося

Ворог знову атакував Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 21 січня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська громади.
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та стрілецького озброєння.
- Великописарівська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (3 вибухи), гранатометний обстріл з СПГ-9 (7 вибухів) та мінометний обстріл (8 вибухів).
- Краснопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, відбулося скидання з БпЛА боєприпасів типу ВОГ та РГО (16 вибухів).
- Свеська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
- Білопільська громада: ворог вдарив з артилерії (7 вибухів) та мінометів (17 вибухів). Також був обстріл FPV дрон-камікадзе (2 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (1 вибух), мінометні обстріли (9 вибухів) та обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух).
- Шалигинська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
Раніше Повітряні Сили застерегли про ворожі безпілотники в одній з областей.
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