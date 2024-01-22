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На Сумщине раздалось 96 взрывов: случившееся

На Сумщине раздалось 96 взрывов: случившееся

Иллюстрация. Враг снова атакует Сумскую область / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Враг снова атаковал Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничии Сумщинах по состоянию на 21.00 21 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская громады.

  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и стрелкового вооружения.
  • Великописаревская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (3 взрыва), гранатометный обстрел из СПГ-9 (7 взрывов) и минометный обстрел (8 взрывов).
  • Краснопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Кроме того, произошел сброс с БПЛА боеприпасов типа ВОГ и РГО (16 взрывов).
  • Светская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
  • Белопольская громада: враг ударил из артиллерии (7 взрывов) и минометов (17 взрывов). Также был обстрел FPV дрон-камикадзе (2 взрыва).
  • Хотинская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).
  • Юношеская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (1 взрыв), минометные обстрелы (9 взрывов) и обстрел FPV дроном-камикадзе (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

Ранее Воздушные Силы предостерегли о вражеских беспилотниках в одной из областей.

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