На Сумщине раздалось 96 взрывов: случившееся

Стала известна ситуация на приграничии Сумщинах по состоянию на 21.00 21 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская громады.

Эсманьская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и стрелкового вооружения.

Великописаревская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (3 взрыва), гранатометный обстрел из СПГ-9 (7 взрывов) и минометный обстрел (8 взрывов).

Краснопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Кроме того, произошел сброс с БПЛА боеприпасов типа ВОГ и РГО (16 взрывов).

Светская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

Белопольская громада: враг ударил из артиллерии (7 взрывов) и минометов (17 взрывов). Также был обстрел FPV дрон-камикадзе (2 взрыва).

Хотинская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).

Юношеская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (1 взрыв), минометные обстрелы (9 взрывов) и обстрел FPV дроном-камикадзе (1 взрыв).

Шалыгинская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

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