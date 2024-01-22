В оккупации бюджетников сгоняют для сдачи крови

Принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов.

Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, на ТОТ Запорожье оккупационная администрация сгоняет бюджетников для "добровольной" сдачи крови на нужды врага, ведь россияне терпят большие потери на запорожском направлении.

Заметим, что принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов.

Также читайте На оккупированных территориях украинцам отказывают в лечении из-за отсутствия российского паспорта

Ранее речь шла о том, что оккупанты пытаются ускорить паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Украины. Для этого они запустили интернет-сервис под названием "Я в России".

Читайте также: