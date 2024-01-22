Таропрогноз на 22-28 января 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро на протяжении сотен лет используют в качестве инструмента для гадания. Но только в XX веке их стали использовать психологи в качестве метафорических карт. Карты Таро могут рассказать не только о вероятном будущем, но и о наших страхах, желаниях, мечтах, вызовах и проблемах.

Узнайте, что ожидает вас с помощью тарологического прогноза от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Пятерка кубков"

Эта карта свидетельствует о потерях, разочарованиях, смешанных чувствах, жалости. Также она повествует о разбитом сердце, сожалении об упущенных возможностях, принятии происходящего, эмоциональном сопротивлении изменениям, желании изменить прошлое, внутренних вызовах, помощи друзей в горе.

Возможно, вы потеряли то, за что не держались очень сильно. Эта карта может показаться отрицательной, но и есть и положительная сторона, – вы избавились от чего-то ненужного. Эта карта представляет собой проекцию наших страхов и сомнений по поводу того вопроса, который нас сейчас беспокоит. Карта свидетельствует об освобождении от привязанностей. Однако не бойтесь потерять одну вещь, чтобы ее заменила другой. Вы можете потерять и ключи от дома, а можете – и мечты, возможности или отношения с кем-то. Но не беспокойтесь: перед вами откроются новые возможности и взгляды на вещи.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Шестерка кубков"

Эта карта Таро свидетельствует о ностальгии, связи с друзьями и определенной инфантильности. Для того чтобы успешно двигаться дальше признайте своего внутреннего ребенка. Положительно относитесь к жизни, переставайте ностальгировать по прошлому, помни о наивности и простодушии, примирении и игривости.

Нужно найти юношеский максимализм, давно потерянный на жизненном пути. Не живите прошлым. Прекратите полагать, что не стоит брать ответственность за свой выбор. Эта карта предполагает положительное отношение к другим людям, щедрость и свои наилучшие намерения.

В то же время, не следует цинично напоминать себе, что кроме великодушия и всепрощения, но в жизни есть еще злоба, ненависть и насилие.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, страсть и нетерпение. Также она сообщает определенную черствость, энтузиазм, но пустые обещания, преувеличение правды, нежелание шагнуть навстречу, определенную ненадежность.

Эта карта подсказывает, что у всего есть положительная и отрицательная сторона. И только вы определяете отношение к ситуациям. Пора проявить жажду жизни. Найдите себе дерзость и не бойтесь стать другим человеком.

На своем жизненном пути будьте внимательны к другим людям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.