Захватчики продолжают грабить жителей оккупированных территорий – мэр Мелитополя

оккупанты ищут квартиры, куда заселяются сами и селят местных коллаборантов.

Российские захватчики продолжают грабить временно оккупированные территории, называя это "национализацией".

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он объяснил, что оккупанты сначала устроили "отжим" собственности, когда разные банды хватали все, что можно было украсть.

"Теперь пытаются "легализовать" передел имущества для этого создали комиссию из россиян, которые просто ставят сотрудников перед фактом новых владельцев", — добавил мэр.

Также российские захватчики продолжают поиск квартир, куда намерены заселять окупантов и местных коллаборантов.

Оккупанты устраивают регулярные рейды, изучают кто где живет, и заставляют людей обязательно оформлять квартиры по российскому законодательству.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на оккупированных территориях хотят обязать подростков становиться на военный учет.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях захватчики принялись "промывать мозги" детям в детсадах.

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