Оккупанты убили жителя Никопольщины — ОВА

Российские захватчики убили жителя Никопольщины во время обстрелов Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общины.

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Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"От вражеского террора страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская сельская общины. К сожалению, есть погибший и двое пострадавших. 16-летняя девочка и 66-летний мужчина получили осколочные ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", — сообщил Лысак.

Он заявил, что еще четырем людям понадобилась помощь врачей из-за сильного стресса. В их числе и 5-летний мальчик.

Также он заявил, что в районе повреждены 2 промышленных предприятия, 27 частных домов. 13 хозяйственных построек истерзаны, одно – сгорело. Огонь уничтожил и автомобиль. Еще несколько машин избиты. Задело солнечные панели, газопроводы, линии электропередач.

"Без света — почти 2 тыс. семей. Специалисты возобновляют электроснабжение", — добавил Лысак.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики вечером 6 января нанесли массированный удар по Покровскому району Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате вражеских ударов по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, в том числе пятеро детей.

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