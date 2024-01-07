Окупанти вбили жителя Нікопольщини - ОВА

Ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес.

Російські загарбники вбили жителя Нікопольщини під час обстрілів Мирівської, Марганецької і Покровської сільської громади.

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Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади. На жаль, є загиблий і двоє постраждалих. 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.

Він заявив, що ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Серед них й 5-річний хлопчик.

Також він заявив, що в районі пошкоджені 2 промислові підприємства, 27 приватних будинків. 13 господарських споруд понівечені, одна – згоріла. Вогонь знищив і авто. Ще кілька машин побиті. Зачепило сонячні панелі, газогони, лінії електропередач.

"Без світла – майже 2 тис родин. Фахівці відновлюють електропостачання", - додав Лисак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники ввечері 6 січня завдали масованого удару по Покровському району Донецької області.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей.

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