Окупанти вбили жителя Нікопольщини - ОВА

Ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес.
Російські загарбники вбили жителя Нікопольщини під час обстрілів Мирівської, Марганецької і Покровської сільської громади.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади. На жаль, є загиблий і двоє постраждалих. 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.
Він заявив, що ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Серед них й 5-річний хлопчик.
Також він заявив, що в районі пошкоджені 2 промислові підприємства, 27 приватних будинків. 13 господарських споруд понівечені, одна – згоріла. Вогонь знищив і авто. Ще кілька машин побиті. Зачепило сонячні панелі, газогони, лінії електропередач.
"Без світла – майже 2 тис родин. Фахівці відновлюють електропостачання", - додав Лисак.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники ввечері 6 січня завдали масованого удару по Покровському району Донецької області.
Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей.
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