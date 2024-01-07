В Днепре вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом

Во время очередной атаки удачными беспилотниками в Днепре один из них попал в многоквартирный дом, в результате чего два человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Было попадание в дом, в котором проживали 22 семьи. Но, к счастью, никто не пострадал, спасатели спасли 6 человек, из которых два ребенка. Два человека обратились к "скорой помощи", — сообщил лисок.

Перед атакой на Днепр воздушные силы объявили в регионе воздушную тревогу из-за угрозы данных БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики вечером 6 января нанесли массированный удар по Покровскому району Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате вражеских ударов по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, в том числе пятеро детей.

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