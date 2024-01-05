Ночной удар по Днепропетровщине: как отработала ПВО

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью россияне атаковали Днепропетровщину. ПВО сбила над областью шесть "Шахедов". Все – в Криворожском районе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Обломки упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал", – написал он.

Продолжается террор Никопольщины. Враг трижды обстреливал из тяжелой артиллерии – райцентр, Марганецкую и Красногригорьевскую громады. В общей сложности выпустил более десяти снарядов. Там также обошлось без погибших и раненых.

Ранее стало известно, что россияне с утра выпустили дроны — воздушная тревога звучит в ряде регионов.

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