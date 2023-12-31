Как Кремль оценивает ситуацию в Украине: данные ГУР

В частности, в России считают критическим для себя переход русскоговорящих граждан Украины на родной язык.

В Кремле акцентируется внимание на сокращении финансовой помощи для Украины со стороны государств-партнеров.

Об этом сообщили в ГУР.

"В то же время советники вождей террористической России предостерегают от мысли, что западная помощь в следующем году прекратится ― это недопустимо и опасно". Утверждение прозападного вектора развития Украины и сохранение выхода нашего государства к Черному морю оценивается Москвой как угроза, что в будущем может привести к "большим проблемам", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что тотальное отвращение и пренебрежение к России в украинском обществе московиты характеризуют как особую опасность.

"В частности, в России считают критическим для себя переход русскоязычных граждан Украины на родной язык. Общественный консенсус, возникший в Украине в результате полномасштабного российского вторжения, является источником глубокой фрустрации вождей в кремле. Чтобы снова привлечь бывших сторонников России среди украинцев, московские" подчеркивают необходимость представить "образ будущего для украинцев при разных сценариях "СВО". Что именно подразумевают в Кремле – не уточняют, но подчеркивают, что решить проблему внутри Украины в пользу России можно только "кардинальной сменой элит и силовыми чистками"", — добавили в ведомстве.

Ранее эксперт Петр Черник сообщил, сколько еще РФ сможет воевать. Больше об этом читайте в новости.

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