Сколько еще сможет воевать Россия: мнение эксперта

России хватает ресурсов воевать, однако у них есть проблемы.

Об этом сказал эксперт военный эксперт Петр Черник в интервью "24 каналу".

"Пока есть деньги. Пока у них все будет относительно хорошо. Ту-95МС не построят, невозможно. Су-24 не построят. Су-25 не построят, Ту-22М3 не построят. Еще очень долго можно рассказывать, чего они не построят. Однако поддерживать в относительном состоянии ремонтный процесс своего оружия, а на складах еще есть десятки тысяч всего от артиллерии до бронетехники – могут… Если следовать тому типу боевых действий, которые они ведут сейчас, то еще минимум 2-3 года у них есть твердого запаса. При высокой цене на нефть, газ, золото и остальные ресурсы", — сказал он.

Напомним:

Война в Украине не закончится в 2023 году, и это становится все более очевидным. Политики и эксперты дают разные оценки сроков завершения войны – до 2024-2026 годов. В то же время раздаются призывы к украинцам готовиться к затяжному противостоянию с Россией.

Осенью Зеленский заявил, что война может завершиться даже в 2023 году, если у Украины будет продвижение на поле боя, если ВСУ будут давить на врага и полностью сломят его моральный дух.

Это может быть и в следующем году: замедление процессов на фронте, блэкауты в Украине. Каждые такие вещи убивают возможности политического урегулирования войны. Потому что снова приближается зима, Россия может поступать так, и такие шаги могут изменить положение полностью. процессе получения разных ответов от Украины", – рассказал президент.

В октябре начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война не закончится в 2023 году. По его оценкам, Россия способна вести войну максимум к 2026 году.

"По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее (войну – ред.) себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, несколько быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не такие высокие. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго", – оценил Буданов.

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