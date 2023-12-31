Лилия Ребрик восхитила видео, как ее дочери мастерски перепели хит Stefania

Девочки поделили трек: на Полине были припевы, а на Диане – куплеты.
Украинская телеведущая Лилия Ребрик восхитила милым видео, как ее дочери вдвоем спели хит группы Kalush Orchestra – Stefania.
Ролик знаменитость опубликовала в своем Instagram. Первой начала петь 5-летняя Полина. Девочка исполняла припев. Тем временем сестра поддерживала ее, подсказывала, чтобы петь погромче, и танцевала.
Следующей свою партию исполнила 11-летняя Диана. На девочке был куплет в стиле рэп. Диана мастерски зачитала свои строчки и просто удивила своим талантом.
Лилия Ребрик отметила, что девушки очень сильно подняли ей настроение. Ведущая опубликовала видео, чтобы подписчики не расстраивались и улыбнулись.
"Дети умеют поднять настроение! Может, и у вас получится улыбнуться", — отметила ведущая.
Подписчики Лилии Ребрик просто засыпали девочек комплиментами. Они отметили, что видео однозначно подняло им настроение.
- Улыбнулась еще как, с самого утра! Врожденные артистки, обе в родителей!
- Красивые девочки! Счастья и мирного неба вам!
- Спасибо! Ваши дочери молодцы!
Напомним, недавно Лилия Ребрик рассекретила рецепт праздничного блюда на Новый год. Беременная ведущая показала, как вкусно приготовить рыбу.
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