Лилия Ребрик восхитила видео, как ее дочери мастерски перепели хит Stefania

Девочки поделили трек: на Полине были припевы, а на Диане – куплеты.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик восхитила милым видео, как ее дочери вдвоем спели хит группы Kalush Orchestra – Stefania.

Ролик знаменитость опубликовала в своем Instagram. Первой начала петь 5-летняя Полина. Девочка исполняла припев. Тем временем сестра поддерживала ее, подсказывала, чтобы петь погромче, и танцевала.

Следующей свою партию исполнила 11-летняя Диана. На девочке был куплет в стиле рэп. Диана мастерски зачитала свои строчки и просто удивила своим талантом.

Лилия Ребрик восхитила видео, как ее дочери поют хит Stefania

Лилия Ребрик отметила, что девушки очень сильно подняли ей настроение. Ведущая опубликовала видео, чтобы подписчики не расстраивались и улыбнулись.

"Дети умеют поднять настроение! Может, и у вас получится улыбнуться", — отметила ведущая.

Подписчики Лилии Ребрик просто засыпали девочек комплиментами. Они отметили, что видео однозначно подняло им настроение.

Улыбнулась еще как, с самого утра! Врожденные артистки, обе в родителей!

Красивые девочки! Счастья и мирного неба вам!

Спасибо! Ваши дочери молодцы!

Напомним, недавно Лилия Ребрик рассекретила рецепт праздничного блюда на Новый год. Беременная ведущая показала, как вкусно приготовить рыбу.

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