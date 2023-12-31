Массированные удары по Харькову: в РФ придумали циничное "оправдание"

Так россияне мстят за удары по РФ.

Россияне ночью 31 декабря атаковали Харьков беспилотниками. В России цинично ответили, что это ответный удар на теракт в Белгороде.

Об этом пишут российские СМИ.

Там заявили, что их стали жилые дома, офисы, торговые помещения, больницы, гостиницы.

"В ответ на теракт в Белгороде ВС РФ поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшие преступный киевский режим, сообщает Минобороны России", — говорится в сообщении.

В то же время украинский журналист Денис Казьниский написал, что россияне также придумали бред, мол, ударом по прежнему комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые участвовали в планировании и выполнении теракта в Белгороде, сообщили в Минобороны РФ.

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"Также там находились до 200 наемников, которых планировалось привлечь к террористическим рейдам на приграничной с Украиной территории", — придумали террористы.

"Что же, думаю, можно завершать "СВО", Украина разгромлена и посрамлена. Центры принятия решений уничтожены. Остается только понять, если все это время они жили в отеле в центре Харькова, зачем Россия выпускала по 150 ракет по жилым домам и ТРЦ в Днепре и Одессе", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Харькову, а также атаковала беспилотниками. Целями террористов стали жилые дома, офисы, торговые помещения, больницы, гостиница. По состоянию на 8 утра известно о 28 пострадавших.

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