Масовані удари по Харкову: у РФ вигадали цинічне "виправдання"

Так росіяни мстяться за удари по РФ.

Росіяни вночі 31 грудня атакували Харків безпілотниками. У Росії цинічно відповіли, що це удар у відповідь на теракт у Білгороді.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Там заявили, що їхніми стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель.

"У відповідь на теракт у Білгороді ЗС РФ вражені центри прийняття рішень та військові об'єкти у Харкові, які використовували злочинний київський режим, повідомляє Міноборони Росії", - мовиться у повідомленні.

Водночас український журналіст Денис Казьниський написав, що росіяни також вигадили маячню, мовляв, ударом по колишньому комплексу "Харків Палас" знищено представників ГУР та ЗСУ, які брали участь у плануванні та виконанні теракту в Білгороді, повідомили в Міноборони РФ.

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"Також там перебувало до 200 найманців, яких планувалося залучити до терористичних рейдів на прикордонній з Україною території", - вигадали терористи.

"Що ж, гадаю, можна завершувати "СВО", Україна розгромлена та осоромлена. Центри ухвалення рішень знищені. Залишається тільки зрозуміти, якщо весь цей час вони жили в готелі в центрі Харкова, навіщо Росія випускала по 150 ракет по житлових будинках та ТРЦ у Дніпрі та Одесі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Харкову, а також атакувала безпілотниками. Цілями терористів стали житлові будинки, офіси, торговельні приміщення, лікарні, готель. Станом на 8 ранку відомо про 28 постраждалих.

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