Курс валют на 5 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар подешевел после резкого роста.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 5 января. Стоимость доллара – 38,04 – это на 7 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро тем временем прибавил 6 коп., а злотый — 5коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,04 грн (-7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,66 грн (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,58 грн (+5 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,30 – 38,90 грн
- "Сбербанк" — 38,30 — 38,90 грн
- "ПУМБ" – 38,20 – 38,90 грн
- "Укрсиббанк" – 38,10 – 38,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,85 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн
- "Сбербанк" — 42,00 — 42,90 грн
- "ПУМБ" – 42,00 – 42,80 грн
- "Укрсиббанк" – 41,65 – 42,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,85 – 42,65 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,30 — 9,70 грн
- "ПУМБ" – 9,40 – 9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,35 – 9,75 грн
В обменниках доллар покупают в среднем по 39,05 грн. Продают по 39,2 грн. За евро предлагают 42,60 грн. Продают по 42,85 грн.
Как сообщалось, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.