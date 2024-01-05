Курс валют на 5 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 5 января. Стоимость доллара – 38,04 – это на 7 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро тем временем прибавил 6 коп., а злотый — 5коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,04 грн (-7 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,66 грн (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,58 грн (+5 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,30 – 38,90 грн

"Сбербанк" — 38,30 — 38,90 грн

"ПУМБ" – 38,20 – 38,90 грн

"Укрсиббанк" – 38,10 – 38,85 грн

"Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн

"Сбербанк" — 42,00 — 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,00 – 42,80 грн

"Укрсиббанк" – 41,65 – 42,75 грн

"Укрэксимбанк" – 41,85 – 42,65 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,30 — 9,70 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,35 – 9,75 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 39,05 грн. Продают по 39,2 грн. За евро предлагают 42,60 грн. Продают по 42,85 грн.

Как сообщалось, курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Чего ждать от курса валют в начале 2024 года – читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Читайте также: