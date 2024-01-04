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Под угрозой – три города: эксперт рассказал, куда Россия может пойти после Марьинки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Под угрозой – три города: эксперт рассказал, куда Россия может пойти после Марьинки

Разрушенная Марьинка/Фото: Сухопутные войска ВСУ

По мнению эксперта, после Марьинки российская армия не сможет быстро прорываться дальше.

В случае захвата Марьинки оккупанты могут развить наступление на Угледар или в Курахово и Покровск, чтобы выйти на Славянск и Краматорск.

Такое мнение высказал бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев, говорится в материале РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта.

По его мнению, после Марьинки российская армия не сможет быстро прорываться дальше, потому что оккупанты понесли там большие потери.

"Думаю, им важнее двигаться от Марьинки на Угледар, чтобы обеспечить постоянное железнодорожное сообщение в районе Волновахи", — сказал он.

Впрочем, Селезнев не исключает, что оккупанты могут разделиться – часть пойдет в направлении Курахово и Покровска.

"Сейчас неясно, как будет действовать враг. Но вполне возможно, что на Славянск и Краматорск хотят наступать скоординированно с юга, севера и востока", — считает эксперт.

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Дата публикации
Просмотры
2768
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