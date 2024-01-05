При одном условии: Пентагон готов передать Украине оружия на $4,2 млрд

В настоящее время все средства на помощь Украине по президентской программе (PDA) уже израсходованы.

Министерство обороны Соединенных Штатов имеет формальные полномочия, чтобы передать Украине оружие на сумму 4,2 млрд долларов, однако для этого необходимо решение Конгресса, поскольку Украина находится в состоянии войны.

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Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

"У нас есть полномочия тратить примерно 4,2 млрд долларов из имеющихся фондов, но у нас нет возможности пополнять запасы", — сказал Райдер.

Он уточнил, что все средства, выделенные на помощь Украине по президентской программе (PDA), уже потрачены.

Кроме того, представитель Пентагона заявил, что министерство работает с Конгрессом по этому вопросу.

Также Райдер призвал членов Конгресса не медлить с принятием предложения Белого дома о дополнительном финансировании для Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в США опровергли информацию о намерениях утилизировать ракеты ATACMS.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты в США завершат обучение на F-16 до конца 2024 года.

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