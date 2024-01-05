В США опровергли информацию о намерениях утилизировать ракеты ATACMS

Данные о утилизации ракет были проверены после появления соответствующей информации в СМИ.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов опровергли информацию о намерениях утилизировать ракеты ATACMS вместо того, чтобы передать их Украине.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Он заявил, что после появления подобной информации в СМИ она была проверена. Результаты проверки показали, что данная информация не соответствует действительности.

"Я видел эти сообщения в прессе. Мы проверили их и это неправда. Эти сообщения не соответствуют действительности", — отметил представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может получить от США сотни ракет ATACMS, которые планируется утилизировать.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель объяснил, как ответить на ракетные обстрелы Украины.

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