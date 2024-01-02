F-16 для Украины: эксперт объяснил, против каких ракет неэффективны эти истребители

Безусловно, истребители F-16 значительно усилят противовоздушную оборону Украины. Но, к сожалению, против некоторых ракет они неэффективны.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ Роман Свитан в эфире телеканала "Киев24".

"Против баллистических ракет он совершенно не эффективен, он их не видит и не перехватит. А практически все околозвуковые ракеты он может перехватить", – объяснил эксперт в эфире телеканала "Киев24".

Более того, они также будут достаточно эффективными в борьбе с иранским дронами-камикадзе, которыми РФ кипит по украинским городам чуть ли не каждую ночь. Дело в том, что на самолетах стоят хорошие пушки и локатор, благодаря чему летчик видит "Шахед" в любое время суток.

Кроме того, заключает Свитан, самолеты F-16 очень эффективны против практически всех крылатых ракет.

Напомним, Россия нанесла очередной массированный удар по Украине 2 января. В результате польские Вооруженные силы также подняли истребители, чтобы обезопасить границу от ракет россиян.

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